Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, – СМИ

Реджеп Эрдоган во время апрельской встречи с Владимиром Зеленским жаловался, что Владимир Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

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По словам собеседников, руководитель Кремля угрожал продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Украине.

WSJ пишет, что именно продажа беспилотников нашей стране стала причиной запрета авиасообщения между Россией и турецким государством. В Москве же оправдываются и называют причиной негативную ситуацию с COVID-19.

Продажа беспилотников Украине: что известно

Еще в 2019 году Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

В октябре 2020 года говорили, что Киев заинтересован в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине. Кроме этого, украинская армия планировала закупить 48 таких беспилотников.

В начале апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Тогда тоже говорилось о беспилотниках Bayraktar.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В конце мая Москва еще на несколько недель продлила запрет на перелеты.

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