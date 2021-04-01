Эротические фантазии нардепов и курьезы в Раде: с чего больше всего смеялись украинцы
Какие бы печальные и противоречивые новости не появлялись, все же сегодня 1 апреля. Взглянуть с юмором можно, например, на тех самых политиков и чиновников.
Источник:24 канал
Неудобные моменты, неловкие действия и высказывания происходили в течение года чуть ли не со всеми. Забавные моменты политиков – читайте дальше.
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Больше всего иронизировали со слов Зеленского и Порошенко
С приходом к власти Владимира Зеленского, в прошлом – профессионального комика, больше всего внимания и насмешек достается именно ему. За 2 года на посту его сценические привычки никуда не исчезли.
Регулярно отсыпают иронической критики и предшественнику Зеленского – пятому президенту Петру Порошенко. Особенно ему досталось за, мягко говоря, дипломатическую оценку индийской вакцине, которую завезли в Украину.
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Через несколько дней после того, как первая партия вакцины из Индии Covishield прибыла в Украину, Порошенко во время согласительного совета в парламенте назвал ее "го*ном". Эти слова вроде бы сказал врач, с которым он общался.
Порошенко о качестве вакцины, которую привезли в Украину: видео
В Раде загорелась система для голосования
Устроить цирк наши политики умеют даже вокруг совсем несмешных вещей. Например, когда от напряженной атмосферы в сессионном зале Верховной Рады, то ли от технической неисправности не выдержала и загорелась система для голосования.
К счастью, ее успели быстро потушить, но инцидент еще долго обсуждали в сети.
В Раде загорелся пульт для голосования: смотрите видео
Одежда политиков
Отдельный объект насмешек – одежда политиков. Министра здравоохранения Максима Степанова троллили за брендовую куртку за сумму, которую большинству граждан даже трудно представить – 620 тысяч гривен.
Степанов в брендовой куртке / Фото 061.ua
Отличился и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тот щеголял кроссовками якобы за 4 с половиной тысячи евро. Хотя и первый и второй – информацию о цене их нарядов упорно называли фейком.
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Колесник посоветовала бежать из страны
Народный депутат от "Слуг народа" Анна Колесник стала поводом для насмешек, когда прямо в сессионном зале во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака переписывалась с пользователем, по имени Стас, и давала ему непатриотические советы.
Колесник в переписке написала, что "нужно валить из этой страны". Потом она написала объяснение, что на самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну вовсе.
Переписка Колесник / Фото Bukvy
Тема секса у политиков
Фаллоимитатор Еременко
Болезненной оказалась для украинских чиновников тема секса. Пресс-секретарю главы ЦИК Анжеле Еременко пришлось уволиться после того, как ее затравили за частное сообщение в фейсбуке о сломанном фаллоимитаторе.
Бывшему министру экономики Тимофею Милованову, теперь – советнику главы Офиса Президента пришлось даже эту пикантную тему комментировать в телеэфире.
Илья Кива и нецензурщина
А вот что нормальным точно не назовешь – так это то ли эротические фантазии, то ли нецензурную брань нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы. Он не поладил с журналистом Bihus.info, с которым вступил в перепалку из-за неудобных вопросов. А самого Дениса Бигуса Кива назвал "гомосексуалистом и пи*арасом".
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Попытки журналиста Даниила Мокрика задать несколько вопросов в рамках своего расследования Илье Киве завершилась бурной реакцией последнего. Все доказательства и справки от СБУ политик предложил "засунуть ему в ж**у".
Марченко и череп
Жена главы партии Медведчука Оксана Марченко удивила публику не только пафосными претензиями к политике, но и увлечением черепами.
Марченко целует череп: смотрите видео:
Путин обижается на Байдена
Все сложно с чувством юмора и у их русского кума. Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей и заметил, что он заплатит за свои действия.
Совсем не долго думал над ответом своему заокеанскому коллеге Джо Байдену российский презент Владимир Путин, если вообще думал, когда сказал Байдену, что "кто обзывается – так и называется".
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