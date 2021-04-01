Какие бы печальные и противоречивые новости не появлялись, все же сегодня 1 апреля. Взглянуть с юмором можно, например, на тех самых политиков и чиновников.

Неудобные моменты, неловкие действия и высказывания происходили в течение года чуть ли не со всеми. Забавные моменты политиков – читайте дальше.

Интересно Корабельная сосна, Аваков-ангел и убитая Эрика: что вы знаете о курьезах политиков – тест

Больше всего иронизировали со слов Зеленского и Порошенко

С приходом к власти Владимира Зеленского, в прошлом – профессионального комика, больше всего внимания и насмешек достается именно ему. За 2 года на посту его сценические привычки никуда не исчезли.

Регулярно отсыпают иронической критики и предшественнику Зеленского – пятому президенту Петру Порошенко. Особенно ему досталось за, мягко говоря, дипломатическую оценку индийской вакцине, которую завезли в Украину.

К теме Уже не го*но: Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

Через несколько дней после того, как первая партия вакцины из Индии Covishield прибыла в Украину, Порошенко во время согласительного совета в парламенте назвал ее "го*ном". Эти слова вроде бы сказал врач, с которым он общался.

Порошенко о качестве вакцины, которую привезли в Украину: видео

В Раде загорелась система для голосования

Устроить цирк наши политики умеют даже вокруг совсем несмешных вещей. Например, когда от напряженной атмосферы в сессионном зале Верховной Рады, то ли от технической неисправности не выдержала и загорелась система для голосования.

К счастью, ее успели быстро потушить, но инцидент еще долго обсуждали в сети.

В Раде загорелся пульт для голосования: смотрите видео

Одежда политиков

Отдельный объект насмешек – одежда политиков. Министра здравоохранения Максима Степанова троллили за брендовую куртку за сумму, которую большинству граждан даже трудно представить – 620 тысяч гривен.



Степанов в брендовой куртке / Фото 061.ua

Отличился и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тот щеголял кроссовками якобы за 4 с половиной тысячи евро. Хотя и первый и второй – информацию о цене их нарядов упорно называли фейком.

К теме Полный абсурд, – Степанов отреагировал на слухи о своей куртке за 620 тысяч гривен

Колесник посоветовала бежать из страны

Народный депутат от "Слуг народа" Анна Колесник стала поводом для насмешек, когда прямо в сессионном зале во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака переписывалась с пользователем, по имени Стас, и давала ему непатриотические советы.

Колесник в переписке написала, что "нужно валить из этой страны". Потом она написала объяснение, что на самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну вовсе.



Переписка Колесник / Фото Bukvy

Тема секса у политиков

Фаллоимитатор Еременко

Болезненной оказалась для украинских чиновников тема секса. Пресс-секретарю главы ЦИК Анжеле Еременко пришлось уволиться после того, как ее затравили за частное сообщение в фейсбуке о сломанном фаллоимитаторе.

Бывшему министру экономики Тимофею Милованову, теперь – советнику главы Офиса Президента пришлось даже эту пикантную тему комментировать в телеэфире.

Илья Кива и нецензурщина

А вот что нормальным точно не назовешь – так это то ли эротические фантазии, то ли нецензурную брань нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы. Он не поладил с журналистом Bihus.info, с которым вступил в перепалку из-за неудобных вопросов. А самого Дениса Бигуса Кива назвал "гомосексуалистом и пи*арасом".

К теме Нардеп Илья Кива назвал журналиста пи*арасом и посоветовал засунуть справки в одно место: видео 18+

Попытки журналиста Даниила Мокрика задать несколько вопросов в рамках своего расследования Илье Киве завершилась бурной реакцией последнего. Все доказательства и справки от СБУ политик предложил "засунуть ему в ж**у".

Марченко и череп

Жена главы партии Медведчука Оксана Марченко удивила публику не только пафосными претензиями к политике, но и увлечением черепами.

Марченко целует череп: смотрите видео:

Путин обижается на Байдена

Все сложно с чувством юмора и у их русского кума. Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей и заметил, что он заплатит за свои действия.

Совсем не долго думал над ответом своему заокеанскому коллеге Джо Байдену российский презент Владимир Путин, если вообще думал, когда сказал Байдену, что "кто обзывается – так и называется".

Больше Кто обзывается – так сам называется, – Путин ответил Байдену