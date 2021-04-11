С начала суток 10 апреля боевики на Донбассе не менее 7 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, было 6 обстрелов украинских позиций.

Во время одной из атак оккупантов ранение получил украинский защитник. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Подробнее об инциденте

Пророссийские наемники обстреляли украинские позиции близ поселка Майорское.

Применили оккупанты ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь. После его доставили в лечебное учреждение.

Состояние здоровья защитника Украины – средней степени тяжести.

Заметим! В момент публикации сводки на Facebook-странице штаба ОС сначала не было никакого упоминания о раненом военном. Однако через некоторое время пост отредактировали, и уже в обновленной версии появилось сообщение об инциденте. Кроме того, 10 апреля уже была информация о ранении украинского военного . Однако, по данным группировки "Восток", это произошло в районе их ответственности.

Какими еще нарушениями отличились боевики 10 апреля

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку Пищевика оккупанты били из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В пригороде Песок и Широкино боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

У Авдеевки пророссийские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы.

Также в районе Троицкого, Новгородского и Новолуганского украинские воины зафиксировали пролет вражеского беспилотника противника "Орлан – 10". Хотя летательный аппарат пересек линию разграничения, но его вовремя подавили средствами радио-электронной борьбы.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения,

– отмечают украинские военные.

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Сводка Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на 17:00 10 апреля: смотрите видео

Главное об эскалации на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границе под видом боевых учений. В то же время разведка установила, что Москва может попытаться продвинуться вглубь нашего государства.

Между тем в ООС рассказали о увеличение российских провокаций по всей линии разграничения.

Кроме того, в сети активно распространялись видео, на которых видно колонны российской техники во временно оккупированном Крыму. Западніе СМИ заметили полевой лагерь российских военных у границы с Украиной.

США заверили, что в случае эскалации они поддержат Украину. Кроме того, Вашингтон привел в максимальную боевую готовность свои войска в Европе.

За минувшие сутки 9 апреля оккупанты 7 раз нарушили перемирие на Донбассе . Боевики совершили 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

8 – 9 апреля во зоне проведения ООС на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский. Глава государства посетил позиции, где погибли украинские бойцы и пообщался с военными. Также он подчеркнул, что последние события на Донбассе подтверждают: на передовой – значительное обострение.