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      Эскалация конфликта вызывает тревогу, – реакция Евросоюза на ожесточенный бой возле Золотого

      0 Читати новину українською
      Матті Маасікас / rtve.es

      Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно повлияет на поддерживаемых ею боевиков на оккупированном Донбассе. В ЕС призвали четко соблюдать перемирие и минские договоренности.

      Про це написав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму твітері. Дипломат підкреслив, що ескалація на Донбасі, біля Золотого, повністю суперечить узгодженим раніше домовленостям щодо припинення вогню.

      Знайте більше: Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

      Він також зазначив, що застосування зброї, забороненої мінськими угодами – неприпустиме.

      Що відомо про бій біля Золотого


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      32709
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Бой возле Золотого Новости Украины Разведение войск Минские договоренности Евросоюз Новости политики
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