Эскалация конфликта вызывает тревогу, – реакция Евросоюза на ожесточенный бой возле Золотого
Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно повлияет на поддерживаемых ею боевиков на оккупированном Донбассе. В ЕС призвали четко соблюдать перемирие и минские договоренности.
Про це написав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму твітері. Дипломат підкреслив, що ескалація на Донбасі, біля Золотого, повністю суперечить узгодженим раніше домовленостям щодо припинення вогню.
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Він також зазначив, що застосування зброї, забороненої мінськими угодами – неприпустиме.
Що відомо про бій біля Золотого
- Російські окупаційні сили 18 лютого рано-вранці влаштували масштабну атаку по позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля місця розведення сил – Золотого. Свої обстріли окупанти вели поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільний. Таким чином бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
- Бій тривав понад 5 годин і таких масштабних боїв на Донбасі не було з 2018 року.
- Внаслідок бою загинув 1 український військових, ще 3 бійців зазнали поранень та 2 – контузії. Втрат зазнали й окупанти: 4 загиблих та 6 поранених.
- В ЗСУ переконують, що всі українські позиції у районі Золотого залишаються під контролем українських військових.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. Президент також зібрав з цієї нагоди засідання РНБО.
- За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
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