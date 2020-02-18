Ескалація конфлікту викликає тривогу, – реакція Євросоюзу на запеклий бій біля Золотого

Європейський Союз очікує, що Росія негайно вплине на підтримуваних нею бойовиків на окупованому Донбасі. У ЄС закликали чітко дотримуватися перемир'я і мінських домовленостей.

Про це написав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму твітері. Дипломат підкреслив, що ескалація на Донбасі, біля Золотого, повністю суперечить узгодженим раніше домовленостям щодо припинення вогню.

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Він також зазначив, що застосування зброї, забороненої мінськими угодами – неприпустиме.

Reports of this morning on military escalation in the proximity of the Zolote area, w use of weapons prohibited by the Minsk agreements leading to casualties, are extremely worrying.These offensive attempts by Russia-backed armed formations go completely against the agreed 1/2 https://t.co/NUZnQYOV2a — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 18, 2020

Що відомо про бій біля Золотого



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу