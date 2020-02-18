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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
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      Ескалація конфлікту викликає тривогу, – реакція Євросоюзу на запеклий бій біля Золотого

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      Матті Маасікас / rtve.es

      Європейський Союз очікує, що Росія негайно вплине на підтримуваних нею бойовиків на окупованому Донбасі. У ЄС закликали чітко дотримуватися перемир'я і мінських домовленостей.

      Про це написав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у своєму твітері. Дипломат підкреслив, що ескалація на Донбасі, біля Золотого, повністю суперечить узгодженим раніше домовленостям щодо припинення вогню.

      Знайте більше: Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

      Він також зазначив, що застосування зброї, забороненої мінськими угодами – неприпустиме.

      Що відомо про бій біля Золотого


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Розведення військ Мінські домовленості Проросійські бойовики Бій біля Золотого Війна на Донбасі Євросоюз Новини України Новини політики
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