Ожидаются сюрпризы, – Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. По состоянию на сейчас Тегеран не комментировал информацию о его гибели.

Отмечается, что Хатиб был уничтожен в Тегеране из-за ночного удара израильской армии. Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте также "Представляли угрозу": США бомбили ракетные объекты Ирана в Ормузском проливе

Какие "сюрпризы" обещает Израиль?

Исраэль Кац отметил, что интенсивность ударов по Ирану растет. По его словам, коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы", а также "никто в Иране не имеет иммунитета".

В этот день ожидаются значительные сюрпризы на всех фронтах, которые приведут к эскалации войны, которую мы ведем против Ирана и "Хезболлы" в Ливане,

– сообщил он во время оценки ситуации с безопасностью.

Чиновник добавил, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху дал разрешение военным на ликвидацию других высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования.

У ЦАХАЛ также заявили о ликвидации Хатиба. Там отметили, что Эсмаил Хатиб сыграл значительную роль во время недавних протестов по всему Ирану, включая аресты и убийства протестующих. Кроме того, он руководил террористической деятельностью против израильтян и американцев по всему миру. Он действовал против иранских граждан во время протестов Махси Амини (2022 – 2023).

