Ожидаются сюрпризы, – Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. По состоянию на сейчас Тегеран не комментировал информацию о его гибели.
Отмечается, что Хатиб был уничтожен в Тегеране из-за ночного удара израильской армии. Об этом сообщает The Times of Israel.
Какие "сюрпризы" обещает Израиль?
Исраэль Кац отметил, что интенсивность ударов по Ирану растет. По его словам, коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы", а также "никто в Иране не имеет иммунитета".
В этот день ожидаются значительные сюрпризы на всех фронтах, которые приведут к эскалации войны, которую мы ведем против Ирана и "Хезболлы" в Ливане,
– сообщил он во время оценки ситуации с безопасностью.
Чиновник добавил, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху дал разрешение военным на ликвидацию других высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования.
У ЦАХАЛ также заявили о ликвидации Хатиба. Там отметили, что Эсмаил Хатиб сыграл значительную роль во время недавних протестов по всему Ирану, включая аресты и убийства протестующих. Кроме того, он руководил террористической деятельностью против израильтян и американцев по всему миру. Он действовал против иранских граждан во время протестов Махси Амини (2022 – 2023).
Ликвидация иранских чиновников: главное
1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи. Он погиб в результате совместной операции Израиля, США и других союзников.
Кроме того, Израиль объявил о ликвидации всех высокопоставленных руководителей "террористической оси" Ирана. Был уничтожен лидер террористической организации "Хезболла" Хасан Насраллу, командир военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф, начальник Генерального штаба хуситов Мухаммед аль-Гамари, а также ряд высокопоставленных чиновников иранского оборонного руководства.
17 марта Иран подтвердил убийство правой руки Хаменеи – Али Лариджани. Он погиб во время авиаудара по Тегерану в ночь на 16 марта. Также был ликвидирован командир иранских военизированных сил "Басидж" Голамрез Сулеймани.