Эстония хочет восстановить свою территориальную целостность на границе с Россией

В парламент Эстонии было внесено предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией. Эту инициативу рассмотрят уже 3 мая.

Речь идет о договорах, которые подписали 18 февраля 2014 года. С таким предложением выступила оппозиционная консервативная народная партия Эстонии.

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После завершения оккупации и восстановления независимости территория Эстонии и сухопутная граница на основе правопреемства восстанавливаются такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре,

– говорится в сообщении.

Что известно о границах Эстонии и России

Граница Эстонии и России не является юридически оформленной. В 2005 году государства подписали пограничный договор, переговоры по которому длились 10 лет. Согласно ему, территории в Печорском районе Псковской и Ленинградской областей признаются российскими. Так, граница разделила города Нарва и Ивангород, которые в советское время были единственной коммуникационной агломерацией.

Во время ратификации договора Эстония включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Япония также заявила претензии на территории

С начала войны в Украине Япония заговорила об оккупации Россией Курильских островов. Это при том, что раньше государство не использовало такую терминологию.

В России уже отреагировали на это. Представитель главы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Курилы остаются российской территорией.

Последние новости из Эстонии

Эстония, а также Литва, Латвия и Польша обратились в НАТО с просьбой усилить восточный фланг. Они подчеркнули, что это позволит противостоять угрозе со стороны России или Беларуси.

29 апреля в Украину с рабочим визитом прибыл эстонский министр обороны Калле Лаанет. Политик побывал в освобожденных населенных пунктах Киевщины и увидел руины, которые оставила российская армия. Также он обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым поддержку нашей страны.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис подписал указ, запрещающий использовать символы России в войне в Украине. Нарушителям предусмотрен штраф в размере 1200 евро или даже арест.

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