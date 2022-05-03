Мовиться про договори, які підписали 18 лютого 2014 року. З такою пропозицією виступила опозиційна Консервативна народна партія Естонії.

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Після завершення окупації і відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон на основі правонаступності відновлюються такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про кордон Естонії та Росії

Кордон Естонії та Росії не є юридично оформленим. У 2005 році держави підписали прикордонний договір, переговори щодо якого тривали 10 років. Згідно з ним, території у Печорському районі Псковської і Ленінградської областей визнаються російськими. Так, кордон розділив міста Нарва та Івангород, які в радянський час були єдиною комунікаційною агломерацією.

Під час ратифікації договору Естонія включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.

Японія також заявила претензії на території

З початку війни в Україні Японія заговорила про окупацію Росією Курильських островів. Це при тому, що раніше держава не вживала таку термінологію.

У Росії вже відреагували на це. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що Курили залишаються російською територією.

Останні новини з Естонії

Естонія, а також Литва, Латвія та Польща звернулися до НАТО з проханням посилити східний фланг. Вони наголосили, що це дасть можливість протистояти загрозі з боку Росії або Білорусі.

29 квітня до України з робочим візитом прибув естонський міністр оборони Калле Лаанет. Політик побував у звільнених населених пунктах Київщини та побачив руїни, які залишала російська армія. Також він обговорив з українським колегою Олексієм Резніковим підтримку нашої країни.

27 квітня Президент Естонії Алар Каріс підписав указ, який забороняє використовувати символи Росії у війні в Україні. Для порушників передбачений штраф у розмірі 1200 євро або навіть арешт.

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