В Эстонии объявили Московский патриархат организацией, поддерживающей войну против Украины
Источник:ERR
Днем, 6 мая, эстонский парламент решительно осудил действия Московского патриархата. Он объявил его организацией, которая поддерживает российскую агрессию против нашего государства.
Соответствующее заявление поддержали 75 депутатов, а восемь выступили против него. В нем отмечается, что патриарх Кирилл с 2022 года открыто поддерживает российскую агрессию против Украины. Отмечается, что как инструмент пропаганды войны руководство Московского патриархата использует идеологию “русского мира”.
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Таят в себе угрозу безопасности и существованию
Парламент Эстонии в своем заявлении сообщил, что еще в марте 2024 года под эгидой Русской православной церкви была создана организация "Всемирный русский народный собор", которым руководит глава РПЦ патриарх Кирилл, неоднократно возмущавший своими поступками.
Тогда подобная организация приняла программный документ под названием "Настоящее и будущее русского мира". Согласно ему война против Украины описывается как "священная", а сфера влияния России распространяется за пределы территории бывшей Российской империи.
Призывы Московского патриархата таят в себе угрозу безопасности и существованию Эстонии, в частности прямую угрозу общественному и конституционному порядку в Эстонии,
– говорится в заявлении парламента.
Поэтому, эстонский парламент обратился ко всем государствам и призвал международную общественность препятствовать враждебной деятельности Московского патриархата, который активно поддерживает диктатора Владимира Путина и оправдывает развязанную им войну против Украины по оказанию злонамеренного влияния.
Что известно о принятом Московским патриархатом документе
- В Москве 27 и 28 марта Русская православная церковь Московского патриархата провела Всемирный Русский народный собор. Во время собора РПЦ одобрила идеологически-политический документ.
- Он объединяет кремлевские идеологические нарративы, очевидно, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.
- Патриарх Кирилл заявил, что русский народ якобы защищает свою жизнь, свободу и государственность, их цивилизационную, религиозную, национально-культурную идентичность.
- Заметим, что во время пасхальной службы глава РПЦ патриарх Кирилл помолился за защиту "священных границ" России. А вторжение России в Украину он назвал "междоусобной ссорой", которую якобы должен остановить Господь. Он заявил, что молится за "победу света над тьмой".