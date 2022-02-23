Эстония призывает предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и дорожную карту в НАТО

23 февраля 2022 , 22:30
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Источник:

Інтерфакс

В Эстонии призвали предоставить Украине дорожную карту для достижения статуса кандидата в члены Евросоюза и Североатлантического альянса. За такое заявление проголосовали в эстонском парламенте.

Ее поддержали 72 депутата из 101. Тех, кто бы выступил против или воздержался, не было.

Кстати Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства

Призвали увеличивать поставки оружия Украине

Кроме ЕС и НАТО, в заявлении говорится о поддержке Украины. В частности нашей территориальной целостности и суверенитета.

Депутаты отметили: сейчас важно, чтобы мир поддерживал экономику Украины и решительно увеличивал поставки оружия.

Последние новости о вступлении Украины в ЕС и НАТО

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне российской агрессии призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства. Он подчеркнул, что именно сейчас настало время решений.
  • Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что нам нужно четкие ответы относительно членства НАТО и ЕС. Если члены Альянса не хотят нас видеть, то пусть скажут об этом честно.
  • Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 23 февраля подчеркнул, что на фоне этих событий Украина должна приобрести статус кандидата на членство в ЕС.

Заметим, еще в 2008 году Украина и Грузия подали заявку на членство в НАТО. Однако с этого времени положительного решения нет. Несмотря на это, ЕС помогает нам финансово. Например, 21 февраля официально одобрили оказание экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

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Автор: Ольга Музика