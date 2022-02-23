Эстония призывает предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и дорожную карту в НАТО
Источник:Інтерфакс
В Эстонии призвали предоставить Украине дорожную карту для достижения статуса кандидата в члены Евросоюза и Североатлантического альянса. За такое заявление проголосовали в эстонском парламенте.
Ее поддержали 72 депутата из 101. Тех, кто бы выступил против или воздержался, не было.
Кстати Сейчас не время для колебаний, – Кулеба призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства
Призвали увеличивать поставки оружия Украине
Кроме ЕС и НАТО, в заявлении говорится о поддержке Украины. В частности нашей территориальной целостности и суверенитета.
Депутаты отметили: сейчас важно, чтобы мир поддерживал экономику Украины и решительно увеличивал поставки оружия.
Последние новости о вступлении Украины в ЕС и НАТО
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне российской агрессии призвал ЕС предоставить Украине перспективу членства. Он подчеркнул, что именно сейчас настало время решений.
- Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что нам нужно четкие ответы относительно членства НАТО и ЕС. Если члены Альянса не хотят нас видеть, то пусть скажут об этом честно.
- Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев 23 февраля подчеркнул, что на фоне этих событий Украина должна приобрести статус кандидата на членство в ЕС.
Заметим, еще в 2008 году Украина и Грузия подали заявку на членство в НАТО. Однако с этого времени положительного решения нет. Несмотря на это, ЕС помогает нам финансово. Например, 21 февраля официально одобрили оказание экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.
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