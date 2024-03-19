Эстония высылает российского дипломата-шпиона: в МИД заявляют о нападениях, которые координировала ФСБ

Россия создала себе агентурную сеть по всему миру, однако их начали разоблачать. Одного из дипломатов-шпионов высылают из Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что МИД Эстонии объявило персоной нон грата российского дипломата. Ведомство Эстонии проинформировало посольство России, что не будет терпеть российского вмешательства в суверенитет страны., передает корреспондентка 24 Канала.

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В Эстонии будут реагировать

По словам эстонского министра, Россия вмешивалась в процесс правосудия, завладев документами уголовного дела и публикуя эти данные в соцсетях.

Я не потерплю и не принимаю вмешательства во внутренние дела Эстонии и мы будем реагировать на такую ситуацию быстро и конкретно. Отправляя дипломата, мы показываем, что Эстония не допускает на своей территории никакой деятельности, которую устраивает иностранное государство,

– сказал Цахкна.

Глава МИД Эстонии добавил, что за последние два месяца Эстония задержала 10 человек и предотвратила нападения, которые координировали российские спецслужбы. Один из примеров – нападение на авто министра внутренних дел Эстонии.

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