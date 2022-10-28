В Эстонии россиянам и белорусам запретили владеть оружием

Эстония лишила граждан России и Белоруссии права владеть оружием. Это решение приняло правительство страны.

Решение вступит в силу с 1 декабря этого года, сообщают РосСМИ. Кстати, ранее в Эстонии вице-президент оппозиционной партии EKRE Март Хельме выступил со скандальным заявлением, касающимся Украины и России.

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Эстония запретила россиянам и белорусам владеть оружием

По закону оружие могут иметь только граждане самой республики, а также тех стран, которые входят в Евросоюз или НАТО.

Решение коснется 683 иностранцев, проживающих на территории Эстонии: в основном это россияне и белорусы. Все они должны избавиться от оружия – продать или сдать полиции в течение года.

То же касается и людей, приехавших в республику в годы СССР. Их в Эстонии 595. Теми, кто не будет выполнять требования, займутся правоохранительные органы.

Кроме того, под новый закон подпадают юридические лица, в состав правления которых входят люди, не имеющие права владеть оружием. Эстония потратит на компенсации за конфискацию более 3 700 000 единиц оружия 700 000 евро.

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