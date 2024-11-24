Следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года, – посол Мельник

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что компромисса в войне за нашей спиной, через наши головы нельзя позволить. Ведь это будет худшим сценарием.

24 Канал пишет со ссылкой на интервью Андрея Мельника "Радио Свобода", что сейчас все стороны затихли, ожидая действий США.

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Что говорит Мельник о войне

Посол Украины в Бразилии заявил, что Дональд Трамп определил тему войны в Украине как такую, которой будет заниматься. В частности, он заявил, что завершит войну в течение 24 часов, и эти слова надо воспринимать серьезно.

Андрей Мельник заявил, что сейчас никто не знает, что будет завтра или послезавтра.

Поэтому, думаю, наши все усилия – дипломатические, политические, общественные, какие угодно из Украины, должны быть сосредоточены полностью именно на этих восьми критических неделях до инаугурации президента Дональда Трампа. То есть у нас есть очень мало времени – фактически 20 января инаугурация, уже меньше двух месяцев остается,

– объяснил посол.

Он добавил, что все возможные имеющиеся каналы – дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно – нужны для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, во Флориде. То есть там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент – для того, чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть.

Андрей Мельник объяснил, что хуже всего будет то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову.

Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас надо решать. Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет решение принято, и тогда нам будет сложнее,

– заверил посол.

Кстати, посол Украины в Турции на днях заявил, что в Стамбуле в 2022 году Россия не была готова к подписанию мира.