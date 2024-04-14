Эти действия являются безответственными: Украина отреагировала на массированную атаку Ирана на Израиль

В ночь на 14 марта Иран атаковал Израиль с помощью ракет и беспилотников. Украина осудила удары на Ближнем Востоке, заявив, что такие действия являются неприемлемыми.

Кроме этого, в МИД отметили, что действия Ирана могут привести к дальнейшему обострению на Ближнем Востоке.

Смотрите также Иран запустил БПЛА на Израиль, была и ракетная атака: что происходит на Ближнем Востоке

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины в связи с массированной атакой Ирана на Израиль выпустило заявление, в котором осудило иранские удары.

Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, безответственными и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке,

– отметили в структуре.

В МИД призвали приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт. Кроме этого, Украина отметила, что атака Ирана в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии.