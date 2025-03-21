Эти обвинения безосновательны: Генштаб опроверг удар по станции "Суджа"

На днях появилась информация о поражении газопровода "Суджа" на границе Сумской и Курской областей. В Генштабе отреагировали на обвинения.

Генштаб отрицает любую причастность к удару по станции “Суджа”. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Обвинения не имеют оснований

В Генштабе отметили, что Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины. В частности, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа".

Эти обвинения безосновательны. Так, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами,

– говорится в сообщении.

Там объяснили, что летом 2024 года станцию бомбили управляемыми авиабомбами, а 18 марта россияне снова ударили по ней КАБами.

В частности, Россия продолжает атаковать эту станцию и уже 21 марта ударила по ней из артиллерии.

Стоит добавить, что ранее войска России использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.

В Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", который виден даже из Белгородского района.

В то же время в России все еще неспокойно. На Кубани в России продолжает гореть нефтебаза "Кавказская" после атаки БпЛА в ночь на 19 марта, площадь пожара составляет около 1,7 тысячи квадратных метров.

Нефтебаза является важным объектом для экспорта российской нефти, соединена с железнодорожным нефтяным терминалом и трубопроводом НПС-6 "Кропоткин". Причиной пожара называют падение обломков БпЛА, а в сводке Минобороны России об этом не упоминали.

В ночь на 20 марта произошла атака дронов на Саратовскую область, в частности в районе военного аэродрома "Энгельс", где появился густой столб дыма.

В сети публиковали видео с детонацией вблизи военного аэродрома. Также некоторые утверждают, что в Энгельсе началась эвакуация из района, расположенного возле "Энгельс-2". Местные жаловались, что Саратов и Энгельс подверглись этой ночью самой массированной атаке БпЛА за все время.

РосСМИ писали, что сильный дым был виден в микрорайоне "3-й летный городок". Этот район расположен около 10 километров от военного аэродрома "Энгельс-2". Именно отсюда взлетают российские самолеты, чтобы наносить ракетные удары по территории Украины.