Это антисептик, а не водка, – Арахамия потролил представителя России на встрече в Стамбуле
Источник:телеграм-канал Давида Арахамии
29 марта в Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций по поводу войны в нашем государстве. Впрочем, не обошлось и без курьезов.
Так, глава украинской делегации нардеп Давид Арахамия успел потролить главу российской делегации Владимира Мединского.
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Дело в том, что помощник Путина перепутал дезинфицирующее средство с водкой. Поэтому Арахамии пришлось объяснять Медынскому, что это антисептик.
На видео видно, как представитель Кремля берет в руку маленькую емкость с прозрачной жидкостью, удивленно глядя на нее. Тогда Арахамия с ухмылкой говорит: "антисептик".
Ааа, водка, мало ли,
– ответил представитель делегации РФ.
Поэтому из этого курьезного инцидента можно сделать выводы, что в мыслях у рашистов одно.
Смотрите видео:
Заметим, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не будет вести переговоры о людях, земле и суверенитете. В первую очередь потребует прекращения огня.
Ситуация на переговорах в Стамбуле: смотрите видео