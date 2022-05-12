Это блестящая работа ВСУ, – военный эксперт поражен разгромом 73 единиц ростехники

Возле поселка Белогоровка в Луганской области за 4 дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники. Российские захватчики как раз пытались переправиться через реку Северский Донец.

Вооруженные Силы Украины показали, как эффективно они сдерживают рашистские войска. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он объяснил, что кроме техники Вооруженные Силы Украины уничтожили и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу России. А это значит, что от ведения боев "выбыло" более 600 человек личного состава.

В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Мусиенко, этот результат не может не радовать. Украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают рашистские войска.

"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.

В Луганской области ВСУ уничтожили 73 единицы российской техники

Российское войско всего за 4 дня потеряло более 7 десятков единиц техники и два батальона пехоты с инженерами возле поселка Белогоровка на Луганщине. Об этом сообщили 12 мая специалисты InformNapalm.

Враги понесли потери во время неудачных попыток оккупантов переправиться через реку Северский Донец в Луганской области. Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, а также захватить в целом 73 единицы российской техники.

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