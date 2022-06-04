Это будет крахом для Путина, – Андрусив назвал единственный вариант переворота в России

В России столетиями повторяются предпосылки переворота. Анализируя ее историю, становится понятным, при каких условиях могут свергнуть действующего президента государства-агрессора Владимира Путина.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив. Он подчеркнул, что сейчас переворот в России вполне возможен, однако для этого требуется ключевой фактор.

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Условие краха Путина

Андрусив заявил, что смена действующей власти России возможна только при условии ее проигрыша в войне с Украиной. К примеру, серьезное окружение какой-то российской группировки или уничтожение большого количества войск оккупантов.

Это будет крушением для Путина. Он понимает, что не сможет продать элитам России "пирровую победу". Поражение приведет к потере поддержки и легитимности,

– заявил Андрусив.

По словам советника, какие-либо серьезные удары по российской армии и экономике сразу отправят элиты договариваться между собой. Тогда начнется борьба других групп против Путина, поскольку он потеряет престиж и вместе с ним легитимность.

Путин понимает, что его ждет

Андрусив также объяснил, что Путин прекрасно знает, что произошло с Никитой Хрущевым после Карибского кризиса. Хотя тогда пропаганда и продавала, что якобы россияне показали "кузькину мать", однако на самом деле элиты знали, что Советский Союз проиграл в конфликте с Кубой.

Элиты сразу сместили Хрущева. Именно поэтому Путин тоже понимает, что ему нельзя терять легитимность в их глазах.

– заметил Андрусив.

Трансформация России

Как подчеркнул советник, если сейчас Россия терпит поражение в Украине, то произойдет ее трансформация. В то же время, устранение Путина перезапустит все процессы в государстве-агрессоре.

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"Появятся новые лидеры, движения. Между ними будут очень серьезные противостояния. Не исключаю серьезных внутренних конфликтов, поскольку в России все зависит от одного человека, поэтому когда его убирают, этот карточный дом начинает рассыпаться", – отметил Андрусив.

Последняя война для агрессора

По его мнению, это последняя война для русской империи. Дальше будущее россиян будет таким же, как у немцев, особенно на фоне преступлений, совершенных Россией.

"Это поражение будет заставлять их переосмысливать все зло, свою новую роль в мире. То есть они поймут, что не являются глобальным полюсом, поскольку значительно более слабое государство нанесло им позорное поражение", – подытожил советник.

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