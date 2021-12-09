Это были бы тюремные сроки, – волонтер об инициативе штрафов за поддержку агрессии России
Источник:24 канал
Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает наказание штрафом для публичных деятелей и политиков за отрицание агрессии России против Украины. Однако за такие действия должны быть реальные тюремные сроки.
Об этом заявил волонтер и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала. По его мнению, такая инициатива является очень позитивной, однако наказывать штрафами за поддержку агрессии России некорректно.
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"Как по мне, для публичных лиц и украинских политиков это бы должны были быть реальные тюремные сроки, чтобы такие "братушные" настроения в отношении страны-агрессора и ее представителей сразу исчезали", – рассказал волонтер.
По словам Макарука, для таких лиц штрафы являются не существенным наказанием. Зато мнение общественности и общественное порицание могли бы исправить ситуацию.
У нас есть целый ряд пророссийских помоек информационных, начиная от псевдоблогеров и заканчивая реально пророссийскими телеканалами, медиа и отдельными фракциями в парламенте,
– заявил волонтер.
По мнению Макарука, после этого законопроект необходимо будет вносить и другой. В частности, если лицо несколько раз получило штраф, то после этого уже надо вводить уголовную ответственность.Обратите внимание! Депутаты из "Слуги народа" 24 февраля подали в парламент законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм.
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Макарук рассказал об инициативе штрафов за поддержку агрессии России: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Украине хотят наказывать за отрицание агрессии России против Украины и оккупации украинских территорий. Соответствующие законопроекты Кабинет Министров поддержал во время заседания 9 декабря.
- Согласно документу, административную ответственность могут ввести за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины и временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе.
- Для нарушителей предусмотрен штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. В случае повторения таких действий сумма увеличится и составит от 24 до 51 тысячи гривен.