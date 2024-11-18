Это был ад, – в ГСЧС Одесской области рассказали, как спасали людей после страшного удара

Россияне 18 ноября нанесли удар баллистикой по жилым домам в Одессе. Это привело к ужасным последствиям – есть жертвы и раненые.

Пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина рассказала 24 Каналу, что спасатели завершили работу на месте атаки. Далее начали работать коммунальные службы.

Важно Мертвые люди на улицах, а их дома – в огне: что известно об атаке на Одессу 18 ноября

Все было в огне

Аверина отметила, что сегодня был страшный день для города. Сразу после взрывов в ГСЧС начало поступать очень много сообщений, звонков.

Люди просто в панике кричали о том, что есть прилет, есть погибшие, есть раненые и нужна помощь. Поэтому сразу мы все поехали на место. То, что мы увидели, это был ад,

– подчеркнула она.

На месте удара, по ее словам, горело несколько десятков автомобилей, все было в огне, в дыму. И среди этого всего были погибшие, которые просто лежали на земле, были ранены.

Почти одновременно съехались все оперативные службы. Первыми приехали пожарные. Добровольцы сразу начали оказывать помощь.

Часть спасателей начала ликвидацию пожара, часть пошла в разведку по зданиям, по жилым домам, чтобы понимать, есть ли там люди, возможно им нужна помощь. Там действительно были люди, которых эвакуировали,

– сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области.

Также почти сразу приехали на место психологи – ГСЧС и Национальная полиция. Они не ждали, пока к ним кто-нибудь из пострадавших обратится, а когда видели, что человеку нужна помощь, подходили к нему и оказывали психологическую поддержку. Сегодня, по словам Авериной, таких людей было очень много.

Обратите внимание! По информации ГСЧС Одесской области, в результате атаки, по состоянию на 18:00, есть 10 погибших. По раненым цифра меняется, ведь пострадавшие люди продолжают обращаться к медикам. Ранее озвучивалась цифра, что количество раненых составляет 47 человек.

Ракеты могут прилететь за 2 минуты

Перед тем, как произошел удар, в городе раздался сигнал воздушной тревоги, и через короткое время произошла атака.

В Одессе бывает по-разному. У нас когда-то было, что ракеты прилетали через полторы – две минуты. К сожалению, были и повторные удары очень быстро после первых. Поэтому мы всегда говорим о том, что людям не следует медлить. Как только мы слышим сигнал воздушной тревоги, надо идти в укрытие,

– подчеркнула пресс-секретарь ГСЧС Одесщины.

На место удара, по словам Марины Авериной, визуально можно было определить, что пострадали 2 админздания и 3 жилых дома. Но дальше, когда будут проверять жилые дома рядом, обязательно выяснится, что где-то окна вылетели, где-то стекло разбилось. Количество пострадавшего жилья будет увеличиваться.

Что известно об ударе по Одессе 18 ноября