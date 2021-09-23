Это была бы точка невозврата, – Арахамия об отношениях "Слуги народа" с Разумковым

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после принятия закона об олигархах прокомментировал позицию спикера Верховной Рады относительно этого. Политик заявил, что сопротивление Дмитрия Разумкова сокращенному рассмотрению законопроекта стало бы "точной невозврата" в отношениях с партией.

По словам Арахамия, если бы Разумков присутствовал на заседании парламента во время рассмотрения закона об олигархах, то мог бы выступать против сокращенного рассмотрения. Это могло бы иметь негативные последствия.

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Разумков бы не поддержал законопроект

Давид Арахамия рассказал, что он до сих пор часто общается с Дмитрием Разумковым, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Несмотря на то, глава фракции "Слуга народа" заявил, что не обсуждал с главой Верховной Рады его позицию относительно закона об олигархах.

Несмотря на это, Арахамия не сомневается в том, что Разумков не поддержал бы президентский законопроект, потому что фракция не поддержала поправки, внесенные им. Однако это никак не мешает работать.

Позиция Разумкова могла бы испортить отношения с партией

По словам главы фракции "СН", если бы глава парламента присутствовал на заседании и выступил против сокращенного рассмотрения законопроекта, это бы окончательно испортило отношения с партией.

Я думаю, что Разумков не поддержал бы такую ​​процедуру (сокращенное рассмотрение законопроекта – 24 канал). Если он был бы на работе, мы бы настаивали и это бы была точка невозврата для наших бед,

– заявил Арахамия.

Сейчас между "СН" и Разумковым, по словам Арахамии, все хорошо. Сейчас в партии ждут выздоровления главы Верховной Рады и его возвращения к работе.

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