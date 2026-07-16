"Это была история, в которую мы верили": основные заявления Федорова на брифинге после его отставки

16 июля Михаил Федоров дал брифинг по итогам завершения своего срока пребывания в должности министра обороны Украины.

Основные заявления из его выступления собрал 24 Канал. Полную трансляцию брифинга можете просмотреть по ссылке.

Что сказал Федоров на брифинге?