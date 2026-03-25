Это были не "Шахеды": летчик-инструктор предположил цель неожиданной массированной атаки по Украине

Россия днем 24 марта массированно атаковала города Украины. Под ударами находились Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Одесса, Тернополь, Запорожье. Такая активность врага может быть подготовкой к определенным его действиям.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, обратив внимание на то, какими именно средствами россияне наносили удары. Напомним, что в результате атаки по Ивано-Франковску погиб нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия.

Читайте также Враг осуществляет одну из самых массированных атак на Украину, – Воздушные силы

К чему готовятся россияне?

Свитан отметил, что российские дроны, которые атаковали украинские города, попали именно туда, куда направлялись.

Траектория полета и отсутствие некоторых наших средств поражения на этих участках свидетельствуют о том, что россияне занялись прямым геноцидом с использованием в больших количествах российско-китайских "Гераней". Враг накопил их за последние полторы – две недели,

– объяснил военный эксперт.

Именно поэтому россияне пытаются уже почти двое суток подряд в несколько волн проводить непрерывные атаки.

"Думаю, сегодня в течение дня также россияне будут использовать определенную часть дронов", – предположил Роман Свитан.

Противник таким образом, по мнению полковника запаса, пытается надавить на украинское общество, чтобы как минимум подтолкнуть его к принятию капитуляционных решений, которые россияне провозглашают в последнее время.

Стоит знать. Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что атака 24 марта показала, что враг имеет производственные возможности для осуществления таких массированных атак – за сутки россияне использовали по Украине почти 1000 дронов. Ведь для запуска нужны не только дроны, но и боевые части к ним, что предполагает наличие десятков тонн взрывчатого вещества только для одной атаки. Это означает, что ВПК России работает на полную мощность.

В то же время это может быть началом определенных формирующих операций России перед наступательными действиями накануне 9 мая. Это, по его словам, так называемое весеннее обострение, и в его рамках сейчас осуществляется давление на украинскую территорию.

Также, как заметил военный эксперт, на линии соприкосновения противник сегодня использует в несколько волн личный состав, часть техники. И плюс атаки дронов и крылатых ракет, которые применяются для давления уже на наши тылы. А именно на гражданскую инфраструктуру и места компактного проживания гражданского населения.

Что известно об атаке Украины 24 марта?