Это были уникальные меры: как в Андреевке ВСУ уничтожили и взяли в плен руководство оккупантов

Украинские герои освободили от российских окупантов Андреевку. В ВСУ рассказали, что это удалось сделать благодаря уникальным мерам.

Детали рассказал майор Родион Кудряшов – заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ – в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он отметил, что освобождение Андреевки объединило все образцы военного искусства.

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Украинским героям удалось взять оккупантов в кольцо и замкнуть его. Как следствие, оккупанты понесли колоссальные потери. Кудряшов подчеркнул, что в результате удалось не только ликвидировать личный состав врага, но и руководство захватчиков.

Кроме того, удалось взять пленных. Их передадут правоохранителям.

Какие потери у оккупантов в Андреевке

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что в Андреевке полностью уничтожена 82-я аэромобильная бригада российских оккупантов. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых". В частности, удалось ликвидировать троих командиров батальонов. Еще один командир – в плену.

ВСУ освободили Клещеевку

По состоянию на 17 сентября 2023 года стало известно, что украинские герои освободили также Клещеевку в Донецкой области. Радостную новость сообщили Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШУ ВСУ.