Это было при Авакове, – в ОП обещают выяснить все об "ошибках" в санкционном списке СНБО
Источник:DW
В Офисе Президента пытаются выяснить, как в список подсанкционного криминалитета "по ошибке" попали 108 человек. Главный вопрос - были ли эти ошибки допущены намеренно.
Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Так он прокомментировал соответствующую информацию секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
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У Зеленского выясняют, что это за ошибки такие, из-за которых 108 человек зря попали под санкции
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 15 октября признал, что:
- В решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях к криминальным авторитетам и ворам в законе закрались ошибки.
- И не одна или две, а целая куча – аж касаемо 108 человек.
Журналисты обратились за комментарием по этому поводу к Офису Президента. Ответил на вопросы советник главы ОП Михаил Подоляк. Он призвал "отказаться от спекулятивных оценок" ситуации, а также:
- Подтвердил, что нарушения при формировании санкционных списков допустили работники Министерства внутренних дел.
- И подчеркнул, что это было еще во времена, когда МВД возглавлял Арсен Аваков.
Сейчас, по словам Подоляка, конкретные обстоятельства допущения ошибок изучают – собственно, были ли они умышленными. И "эта проверка еще не закончилась". О результатах в ОП пообещали рассказать позже.
Ошибки в списке подсанкционных: что сообщил об этом Данилов
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 15 октября заявил, что из-за "сознательных или бессознательных ошибок" в список подсанкционных попали 108 человек.
- Но, мол, ошибки уже исправили, а 8 должностных лиц, к ним причастных, наказали: часть уволили из Министерства внутренних дел, часть понизили в должностях. Впрочем, их имен или должностей Данилов не назвал.