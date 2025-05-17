Это было сознательное убийство гражданских, – Зеленский о российской атаке по маршрутке на Сумщине

Утром 17 мая оккупанты цинично ударили по маршрутке. Россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на атаку россиян по Сумской области

В больницах сейчас семеро раненых после удара российского дрона по обычной маршрутке. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают нужную помощь. К сожалению, есть погибшие – девять человек.