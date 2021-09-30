Это было вынужденное решение, – Эрдоган о покупке у России ЗРК С-400

Реджеп Эрдоган заявил, что Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы, потому что другого выбора, якобы, не было. Такое решение было связано с отказом США поставить Турции ЗРК Patriot.

Детали от Эрдогана

Анкара была вынуждена купить российские С-400. Об этом президент Турции заявил в интервью.

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Эрдоган уверен, что соглашение с Россией стоило тех недоразумений с США, которые возникли в результате.

Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется,

– отметил турецкий лидер.

Он отверг предположения о том, что приобретение С-400, способных сбивать самолеты стран НАТО, ослабили Альянс.

Эрдоган заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, и 45-ый президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Детали скандала с закупкой российского оружия

В 2017 году Россия и Турция заключили соглашение о приобретении C-400.

Тогда Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями. Так как Турция входит в НАТО, однако оружие покупает в ее стратегического оппонента – России.

Когда Турция получила первую партию ЗРК, США исключили страну из программы поставки современных самолетов F-35.

В декабре 2020 года Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции.

ЗРК С-400 – это российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения. Этот ЗРК имеет ключевую роль в концепции "Зона запрета доступа". Согласно ей, войска НАТО не могут находиться в радиусе запрещенной зоны без риска нанесения им ущерба.