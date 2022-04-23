Это геноцид нашего народа, – Федоров показал кадры из одесского дома, в который попала ракета

23 апреля 2022 , 23:37
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Источник:

телеграм FEDOROV

Михаил Федоров показал кадры из одесского дома, в который 23 апреля попала российская ракета. Министр заявил, что россияне совершают геноцид украинского народа.

Федоров признался, что у него нет слов. Среди погибших – 3-месячный младенец.

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Это геноцид нашего народа русскими оккупантами,
– заявил министр.

Уголовное производство уже открыто

  • Офис генпрокурора вечером 23 апреля сообщил, что уголовное производство из-за трагедии в Одессе уже было открыто.
  • В результате ракетного удара по жилому дому, по предварительным данным, погибли 8 человек. Кроме того, 18 человек пострадали.
  • Владимир Зеленский рассказал, что Россия выпустила по Одессе 7 ракет. Из них 2 – удалось сбить.
  • Трагедия произошла накануне Пасхи. Президент отметил, что "такие у нас пасхальные дни".
  • Среди погибших – 3-месячный младенец. Зеленский подчеркнул, что когда началась война, ребенку был всего месяц.

Федоров показал кадры из одесского дома, в который попала ракета: смотрите видео

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Автор: Мар'яна Бекало