Это иная война – социолог сказал, как изменятся рейтинги Зеленского и Порошенко после подозрения

Избиратели Владимира Зеленского и Петра Порошенко – очень разные. Они не воспринимают друг друга ни в коем случае.

То, чтобы электорат политиков перешел в другой лагерь – невозможно. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Антипович: Это другая линия восприятия

По его словам, тот избиратель, который разочаруется в Зеленском, никогда в жизни не пойдет к Порошенко.

Война Порошенко с Зеленским – это не война Зеленского с Ахметовым (Ринатом – 24 канал). Это немного другая война, другая линия восприятия, другая галактика,

– отметил Антипович.

Он пояснил, что у обоих политиков были фантазии, что они заберут друг у друга избирателей. "Ничего подобного. Никто никуда не переходит. Между этими двумя лагерями никаких обменов электората нет, несмотря на поддержку каких-то решений", – отметил директор социологической группы.

Что будет с рейтингом Порошенко

Чтобы говорить о том, как изменятся рейтинги президентов, стоит подождать, чем продолжится ситуация, кроме того, что Порошенко уехал с Украины:

во-первых, пусть он вернется;

во-вторых, пусть он и власть предпримут ответные шаги. Тогда украинцы будут иметь возможность оценить.

С большой вероятностью могу предположить, что избиратель Порошенко мобилизуется. Ведь преследование их лидера будет восприниматься как политические репрессии. Но от этого количество избирателей Порошенко не изменится. Они будут мобилизованы, готовы идти частично на протест. Алексей Антипович Директор социологической группы "Рейтинг"

Антипович предполагает, что в случае Порошенко – достаточно сильный, образованный, эрудированный, патриотический, радикальный электорат. "Соответственно, ожидать достаточно серьезного противостояния можно. Но будет ли оно – я не знаю", – сказал он.

Что будет с рейтингом Зеленского

Трудно сказать, изменится ли рейтинг Зеленского от того, что он "догоняет" Порошенко.

Избиратель Зеленского и так не воспринимает Порошенко. Да и в целом Порошенко – лидер недоверия в Украине,

– отметил Антипович.

По его мнению, менее политизированный украинец не будет углубляться в ситуацию. "Избиратель в целом не изменит рейтинги ни Порошенко, ни Зеленскому", – добавил Антипович.

По состоянию на 22 декабря 2021 года, рейтинг Зеленского снизился , но он до сих пор является лидером. На втором и третьем местах – Порошенко и Юлия Тимошенко.

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