Это инструмент для прямой атаки, – польский премьер про войска России возле Украины
Источник:твиттер канцелярии премьера Польши
Премьер-министр Польши выразил обеспокоенность из-за российских войск возле границ Украины и на территории Беларуси. Матеуш Моравецкий считает, что Кремль может использовать их для прямой атаки.
Глава польского правительства подчеркнул, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе. Его создали "руками" "Газпрома".
Важно Хотят взять Украину в кольцо: показали карту путей, откуда Россия может напасть
Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки,
– подчеркнул Моравецкий.
Россия готовит нападение на Украину, – разведка
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в начале 2022 года. Для этого она стянула около 92 тысяч военных к нашим границам.
Атака может предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на Востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь. Нападение может стать масштабнее, чем то, которое Россия совершила в 2014 году. Сейчас Киев просчитывает различные сценарии вторжения России.
Предупреждение о российском вторжении от партнеров
- Американские издания The Washington Post и Politico в конце октября – начале ноября заявили, что Россия увеличила количество своих войск у границ Украины. В то же время украинские политики уверяли, что количество техники и личного состава агрессора не увеличилось.
- Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс фиксирует большое скопление войск у украинской границы.
- Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе российского вторжения. Они подчеркнули, что Москва может пойти в наступление зимой.
- Швеция заявила, что готова отправить своих бойцов в рамках учебной программы в Украину.