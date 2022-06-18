Это коллаборант высочайшего звена, – советник главы ОВА о взрыве авто на Херсонщине

В Херсонской области активизировалось движение сопротивления, которое координируется ВСУ. Так, автомобиль известного коллаборанта подорвали партизаны.

Речь идет о начальнике исправительной колонии №90 Евгении Соболеве. С начала полномасштабного вторжения он перешел на сторону кафиров. Об этом 24 каналу сказал советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий ТРО Сергей Хлань.

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Сотрудничал с захватчиками

Военнослужащий отметил, что Соболев – коллаборант высочайшего звена. С первого дня оккупации встречал россиян, концентрировавших свою технику именно в подвластной ему колонии. Более того, кафиры прикрывались нашими заключенными и принуждали их к ремонту этой техники.

По предварительной информации, в настоящее время коллаборант находится в больнице. У него пострадали ноги, возможно, их даже ампутируют. "Теперь он точно не уйдет. Без ног, но мы его достанем", – говорит спикер.

Советник главы ОВА убежден, что все работающие с оккупантами – это изверги. Следовательно, для них должно быть высшее наказание.

"Сегодня партизаны еще раз доказали, что мы будем выбивать россиян и предателей и с середины оккупации, и на линии фронта. Мы освободим нашу родную землю", – сказал Сергей.

Он добавил: очередь дойдет до всех предателей. Следующими могут стать Сальдо, Булюк и Стремоусов.

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Партизанское движение в Херсонской области: основное

7 июня во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв в ресторане "Ностальжи". Известно, что там любят обедать коллаборанты высшего звена. Россиянам и предателям дали четкий знак: вам здесь не рады, и бронежилеты не помогут.

Кроме того, местные жители продолжают призывать врага возвращаться в Россию. Партизаны напоминают, что ВСУ уже близко, поэтому вскоре захватчики пожалеют , что пришли на нашу землю.

Российские оккупанты и коллаборанты откровенно нервничают из-за партизанского движения и приближения ВСУ к Херсону. Через своих агентов они распространяют нарратив о населенных пунктах, в которых продолжаются боевые действия. Мол, посмотрите, во что превратились города, которые ВСУ пытаются уволить. Поэтому лучше уж жить с проблемами под оккупацией, чем в развалинах после боевых действий.

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