Это ловушка, – Верещук сделала важное предостережение эвакуированным с оккупированных территорий

Ирина Верещук заявила, что людям не следует возвращаться на временно оккупированные территории Украины. Министр призвала не верить российским оккупантам, которые к этому призывают.

Соответствующую информацию 9 сентября сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там также объяснили замыслы врага.

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Верещук призвала украинцев не возвращаться на временно оккупированные территории

Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача – любым способом заставить вернуться, им нужны "картинки" для их фарса. Дождитесь деоккупации – это уже недолго,

– призвала Ирина Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий пояснила, что россияне запугивают, шантажируют и угрожают забрать имущество и недвижимость, оставшуюся на временно оккупированных территориях.

Министр призвала не подвергать опасности себя и родных, ведь это российские провокации. Потому что, вернувшись на временно оккупированные территории, у людей будут угроза для жизни и большой риск уже не уехать оттуда.

Что этому предшествовало

9 сентября в Минреинтеграции Украины заявили, что, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты призывают украинцев, которые уже эвакуировались с временно оккупированных территорий Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, как можно скорее возвращаться домой.

Министерство сообщило, что "конечным термином" враги указывают 1 октября. В частности, потому, что российские захватчики готовятся к так называемым "референдумам" и пытаются создать видимость великой "явки" народа.

Стоит напомнить, что вечером 9 сентября Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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