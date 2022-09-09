Відповідну інформацію 9 вересня повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Там також пояснили задуми ворога.

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Верещук закликала українців не повертатись на тимчасово окуповані територіїї

Не вірте закликам і погрозам окупантів. Це пастка. Їхнє завдання – у будь-який спосіб примусити повернутися, їм потрібні "картинки" для їхнього фарсу. Дочекайтесь деокупації – це вже недовго,

– закликала Ірина Верещук.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснила, що росіяни залякують, шантажують і погрожують забрати майно та нерухомість, що залишилася на тимчасово окупованих територіях.

Міністерка закликала не наражати на небезпеку себе й рідних, адже це російські провокації. Тому що, повернувшись на тимчасово окуповані території, люди матимуть небезпеку для життя та великий ризик вже не виїхати звідти.

Що цьому передувало

9 вересня в Мінреінтеграції України заявили, що, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти закликають українців, які вже евакуювалися з тимчасово окупованих територій Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, якнайшвидше повертатись додому.

Міністерство повідомило, що "кінцевим терміном" вороги вказують 1 жовтня. Зокрема тому, що російські загарбники готуються до так званих "референдумів" і намагаються створити видимість великої "явки" народу.

Варто пригадати, що ввечері 9 вересня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вже звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині.

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