Это манипуляции, – в "Слуге народа" прокомментировали вероятную отставку Разумкова

В последнее время по сети активно ходят слухи о возможной отставке с поста председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В "Слуге народа" это назвали манипуляцией и заверили, что подписи на увольнение спикера не собирают.

Вероятную отставку Разумкова на этот раз прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В эфире одного из телеканалов он опроверг информацию о намерениях уволить главу парламента.

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За отставку Разумкова подписи не собирают

Ну нет такого вообще! Никакие подписи не собираются (за отставку Разумкова – 24 канал) Зачем эти манипуляции? Месяц назад говорили о снятии премьера, о списке министров,

– отметил Гетманцев.

Он добавил, что уже заканчивается сентябрь, однако никого до сих пор не сняли. Кроме того, никто из "экспертов", заявлявших о кадровых изменениях в правительстве, не извинился за дезинформацию.

Нардеп подытожил, что кого-то из министров точно уволят, но это не значит, "что нужно говорить о каждом министре ежедневно".

Возможная замена Разумкова на Стефанчука

Еще в феврале 2021 года появилась информация, что Владимир Зеленский якобы видит на посту главы совета Руслана Стефанчука.

Такие решения аргументировали якобы политическими амбициями Разумкова и тем, что он пытается быть независимым от Офиса Президента.

В сентябре к этим разговорам вернулись. В то же время сам Стефанчук отметил, что ему комфортно на его должности. А информацию о якобы желании президента видеть его на посту спикера распространяет тот, кто в ней заинтересован.