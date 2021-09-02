Это мертвая история, – Резников о минских переговорах

Алексей Резников считает минские консультации "мертвыми". По его словам, 4 – 5 тысяч говорят ни о чем.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил, что минские консультации – это нулевой трек.

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В моем кабинете проходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история,

– сказал политик.

Однако консультации надо сохранить

По словам министра, нужно сохранить "этот канал коммуникации, хоть и слабенький". Резников объяснил, это для того, чтобы, когда наступит нужный момент, могли использовать канал.

Кроме того, минские консультации следует сохранить ради украинцев, находящихся в тюрьмах оккупантов, например, в "Изоляции". Резников отметил, что более 200 человек Украина пытается забрать оттуда.

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