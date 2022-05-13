Это месть, – в Одесской ОВА объяснили увеличение ударов по городу

Россия продолжает беспощадно бить ракетами по украинским городам. В последнее время сильно досталось и Одессе, к которой никак не могут подобраться оккупанты благодаря нашим защитникам.

Об этом сообщил 24 каналу спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также предположил причину увеличения обстрелов города.

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Причина увеличения обстрелов

Спикер отметил, что есть много экспертных мнений по поводу увеличения обстрелов Одессы, и все они имеют право на существование. В то же время, по мнению Братчука, самое важное – идеологическая составляющая.

Считаю, что самое главное здесь – это месть Одессе. Такое вооруженное возмездие за то, что город в очередной раз подтвердил, что он украинский,

– допустил спикер.

Братчук напомнил, что во время последнего обстрела российскими оккупантами Одессы ударной волной задели Воронцовский дворец, один из символов города. Он подчеркнул, что это яркий пример того, как россияне относятся к Одессе для тех, кто до сих пор сомневается.

Украинская Одесса

Как подчеркнул Братчук, Одесса ясно демонстрирует, что она готова сбивать вражеские самолеты и ракеты, а также беспощадно топить российские корабли.

В этом она была, есть и будет украинской,

– подчеркнул он.

Символизмы Путина

Как добавил советник, конечно, с военной точки зрения частые вражеские обстрелы – это попытка уничтожить инфраструктуру города. Также понятно, что Одесса – это морские ворота нашего государства, поэтому блокировка порта остановит экспорт. Поэтому здесь говорится о военном, экономическом, но главное – об идеологическом компоненте.

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"Злость Путина выражается именно в таких символизмах. Если провести параллели, то видим, что 9 мая был самый большой ракетный удар по Одессе. Утром прилетело 4 ракеты в нашу область. В это время чуть ли не минута в минуту Путин клал "гвоздички" к камням с надписями "Киев" и "Одесса", – подытожил Братчук.

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