Это международный позор, – Корниенко о торможении судебной реформы

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что затягивание с проведением судебной реформы наносит серьезный ущерб репутации Украины. Именно поэтому очищение судебной ветви власти нужно сделать как можно быстрее.

По словам Корниенко, блокирование проведения реформы невыгодно украинцам. Поэтому политик призывает все-таки запустить процесс очистки судов.

Интересно КСУ часто действует в угоду агрессора – в ГПК отреагировали на план судейской мафии

Страдает международный имидж Украины

Корниенко рассказал о странных отношениях нардепов с судьями. Мол, когда судьям напоминают о реформе – они говорят о давлении, а когда нардепы молчат – судьи думают, что их поддерживают. Однако глава президентской партии убежден, что реформа является большой необходимостью, а ее провал портит международный имидж Украины.

Ситуация, когда послы G7 еженедельно должны делать заявления и убеждать наших судей в необходимости реформы – это позор международный,

– заявил Корниенко.

Глава "Слуги народа" призвал не тормозить реформу. Тем, кто боится очищения судебной власти нардеп предложил переквалифицироваться. Как вариант Корниенко предложил судьям в случае увольнения пойти в патрульную полицию.

Блокирование судебной реформы в Украине