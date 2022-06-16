Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он так считает, поскольку на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет возвращать и Донбасс, и Крым.

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Тизенгаузен говорит, что чиновник не зря именно сейчас заговорил об этих трех этапах.

К тому же не только он. Я так понимаю, что французская сторона после визита в Киев заговорила о том, что Украина будет возвращать все свои территории. Это очень мощный сигнал для России о том, что Украина усиливает свои переговорные позиции,

– заметил политтехнолог.

Он рассказал, что позиция Украины – не садиться за стол переговоров на любых условиях, лишь бы закончить войну.

По мнению Тизенгаузена, Украина пойдет на переговоры тогда, когда у России просто не будет выхода. "И я так понимаю, что мы к этому идем", – добавил он.

Переговоры между Украиной и Россией: последние новости

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Украина находится в слабой переговорной позиции, поэтому возобновление переговоров – не ко времени. По его словам, сейчас важно усилить контрнаступление украинских войск.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что оружие от Запада поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории Крым и Донбасс. Но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

По его словам, у Украины уже есть план победы в этой войне. Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ. Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля. Освобождение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе.

16 июня Эммануэль Макрон заявил, что Германия и Франция никогда не будут выступать переговорщиками от Украины по урегулированию войны с Россией. Переговоры с Россией будет вести президент.

В то же время, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что любая война должна завершиться переговорами, ведь именно они способны сохранить жизнь людей. Однако Владимир Путин этого не понимает.

Напомним, что еще 17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией по поводу войны временно прекращен. По его словам, Россия не меняет свои директивы.

Также ранее Давид Арахамия прокомментировал прекращение переговорного процесса. По его словам, пока нет причин предлагать России вести переговоры. Он подчеркнул, что Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие и усилит позицию на переговорах.

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