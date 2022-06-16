Про це 24 каналу розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він так вважає, оскільки днями міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна повертатиме і Донбас, і Крим.

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Тизенгаузен каже, що чиновник недаремно саме зараз заговорив про ці три етапи.

До того ж, не лише він. Я так розумію, що і французька сторона після візиту до Києва заговорила про те, що Україна повертатиме всі свої території. Це дуже потужний сигнал для Росії про те, що Україна посилює свої переговорні позиції,

– зауважив політтехнолог.

Він розповів, що позиція України – не сідати за стіл перемовин на будь-яких умовах, лише щоб закінчити війну.

На думку Тизенгаузена, Україна піде на переговори тоді, коли в Росії просто не буде виходу. "І я так розумію, що ми до цього йдемо", – додав він.

Переговори між Україною та Росією: останні новини

Голова української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що Україна перебуває у слабкій переговорній позиції, тому відновлення перемовин – не на часі. За його словами, зараз важливо посилити контрнаступ українських військ.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що зброя від Заходу допоможе Україні повернути окуповані Росією території – Крим та Донбас. Але це відбудеться не так швидко, як би хотілося.

За його словами, Україна уже має план перемоги у цій війні. Першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ. Другий етап потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого. Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі.

16 червня Еммануель Макрон заявив, що Німеччина та Франція ніколи не виступатимуть перемовниками від України щодо врегулювання війни з Росією. Переговори з Росією вестиме президент України.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка війна повинна завершитися перемовинами, адже саме вони здатні зберегти життя людей. Однак Володимир Путін цього не розуміє.

Нагадаємо, що ще 17 травня радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес з Росією щодо війни тимчасово припинений. За його словами, Росія не міняє свої директиви.

Також раніше Давид Арахамія прокоментував припинення переговорного процесу. За його словами, наразі немає причин пропонувати Росії вести перемовини. Він наголосив, що Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю та посилить позицію на переговорах.

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