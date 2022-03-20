Это может быть обманный трюк Кремля, – белорусский доброволец о возможном наступлении страны

Украинская разведка сообщила, что существует высокая вероятность военного вторжения белорусский военных на Волынь. Однако белорусский доброволец, который воюет за Украину, считает, что это может быть хитрый шаг от Лукашенко или Кремля.

Об этом доброволец из Беларуси Вадим Прокопьев рассказал в эфире 24 канала.

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По его мнению, Лукашенко и дальше руководствуется инстинктом самосохранения, и это подсказывает ему не участвовать в этой операции.

Поэтому если он таки решится начать военное вторжение в Украину, то это означает, что союзник (Путин, – ред) выдвинул ему безвозвратный ультиматум,

– говорит Прокопьев.

Доброволец считает, что Путин сам не верит в такого "дружка" как Лукашенко, потому что он не подтягивал бы силы из Армении.

Лукашенко преследует свои цели

По словам Вадима Прокопьева, Лукашенко действительно считал, что военное вторжение в Украину будет такой себе "прогулкой в парке", о чем он неоднократно подчеркивал. Лукашенко в случае блицкрига преследовал бы свои цели:

он бы уничтожал пример свободной страны,

он запугивал собственных граждан,

он бы отрабатывал подачки от Москвы.

Он убежден, что Лукашенко до последнего будет пытаться выкрутиться.

Почему Беларусь может начать вторжение

И даже если это произойдет (военное вторжение Беларуси, – редю), то я предполагаю, что это либо обманный маневр со стороны Кремля, чтобы "сковать" какие-то силы наступления на другом направлении. Или это попытка перенести боевые действия в Белоруссию, чтобы тем самым создать хаос у западных границ, – убежден Прокопьев.

Военные Беларусь

По словам добровольца, с военной точки зрения, у Беларуси есть:

срочники , на них можно даже не смотреть, потому что "это люди, которые попытаются убежать еще в Беларуси",

, на них можно даже не смотреть, потому что "это люди, которые попытаются убежать еще в Беларуси", силы спецопераций в районе 5 тысяч боеспособных человек, и они делятся пополам – на тех, в которые "промыты мозги", которые били народ и стали опорой для Лукашенко, а другая часть – совершенно необоснованна.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь готовится к вероятному вторжению в Украину, присоединившись так до российских оккупантов. Военный эксперт Олег Жданов считает, что возможное наступление может быть лишь вопросом времени. Детали – читайте здесь.

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