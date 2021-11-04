Это не 25 лет, это намного меньше, – Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма

Ирина Верещук заявила, что для реинтеграции временно оккупированных территорий нужно гораздо меньше, чем 25 лет. В частности, она не согласна с позицией своего предшественника Алексея Резникова.

Во время брифинга в парламенте в четверг, 4 ноября, новый вице-премьер сообщила, что все будет зависеть от того, как будет работать украинская сторона.

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"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее тут ждет работа, и она захочет сюда приехать. Молодежь, которая решает, куда ехать учиться, – мы должны за нее бороться", – сказала глава Минреинтеграции.

И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше,

– подчеркнула Ирина Верещук.

Резников ранее говорил про минимум 25 лет

В апреле 2021 года Алексей Резников утверждал, что полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, продлится не меньше чем поколение, то есть 25 лет.

Чиновник тогда также пояснил, что сначала должна быть деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя. Уже потом кропотливый процесс полноценной реинтеграции.

Совещание у Зеленского по стратегии реинтеграции

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что на восстановление оккупированной части Донбасса нужно примерно 10 миллиардов долларов. Это составляет около 5–7% ВВП Украины.

Владимир Зеленский в феврале провел рабочее совещание, на котором проинформировали, что Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции ВОТ.

Следовательно, этот процесс будет включать:

создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках,

возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма,

реинтеграцию детей и молодежи,

наработка механизмов решения жилищных проблем,

обеспечение информационного суверенитета,

доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.

Во время совещания также говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.