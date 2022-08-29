Это – не единичные патриоты, а целое движение, – Гайдай о работе партизан на оккупированной Луганщине

Глава Луганской ОВА пояснил, что работа партизан в регионе является целым движением. Добавил, что наши бойцы готовят оккупантам "сюрпризы" в Луганской области.

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВА 28 августа в телемарафоне "Единые новости". Также добавил, что на оккупированных территориях не раз действовали партизаны.

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Гайдай прокомментировал деятельность партизан в Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что:

оккупанты считали, что они глубоко в тылу российской армии;

несмотря на это – иногда то коллаборанты умирали, то у них возникали проблемы с логистикой;

ведь партизанское движение, кроме прочего, расклеивало листовки, проявляло себя и уничтожало логистические инфраструктурные объекты врага.

Это было в Донецке, Новопскове и других общинах. Это говорит о том, что это не единичные, не случайные какие-то моменты или проявления патриотизма, это стабильное крепкое партизанское движение,

– заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА объяснил, что хочет напомнить всем – партизанскую войну никогда в истории агрессор не выигрывал.

Важные новости Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что 27 августа россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах.

Кроме того, оккупанты продолжали массированный обстрел населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе Луганской и Донецкой областей.

Глава Луганской ОВА заявил, что ВСУ успели перехватить базу россиян в Сватово, когда те почти эвакуировались.

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