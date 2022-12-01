Это не повлияет на поддержку Украины, – в минобороны Испании прокомментировали посылки со взрывчаткой

Испания и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией и продолжит оказывать финансовую и военную помощь нашему государству, несмотря на посылки со взрывчаткой, получившие ведомства страны.

Об этом заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес на совместном брифинге в Киеве с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Внимание В посольстве США в Мадриде тоже нашли конверт со взрывчаткой

Глава испанского оборонного ведомства заявила, что в настоящее время известно о 5 соответствующих посылках (вместе с конвертом, который отправили в посольство США, их уже 6) и полиция расследует эти инциденты.

Но я хочу сказать, что ни одно из подобных действий не изменит четкого решения Испании продолжать поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и суверенитета, потому что у нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливость,

– сказала Роблес.

Актуально о конвертах со взрывчаткой в Испании

В посольстве США обнаружен шестой пакет со взрывчаткой. Источники журналистов в правительстве сообщают, что территория уже оцеплена, и шестой артефакт имеет характеристики, аналогичные предыдущим.

Самое интересное для следствия то, что все посылки могли быть отправлены из Испании.

Во всех них было небольшое количество взрывчатки, что могло привести не к взрыву, а к возгоранию.

Достойно внимания – что известно о конвертном терроре в Испании: смотрите видео