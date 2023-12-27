Это не редкий случай: Лубинец отреагировал на расстрел украинских пленных под Работиным
Источник:Дмитрий Лубинец
В сети распространили кадры, на которых российские оккупанты расстреливают трех попавших в плен украинских военных. Дмитрий Лубинец заявил, что трагедия произошла в декабре 2023 года на Запорожском направлении.
По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, просто "беспокоиться" в таких случаях – мало и безрезультатно. Чиновник эмоционально обратился к международному сообществу.
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Что заявил Лубинец
Такие казни – это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество. Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность,
– заявил Лубинец.
Он пояснил, что кадры из сети четко показывают, что российские оккупанты целятся и попадают пулями в трех украинских защитников. Кроме того, после расстрела враги цинично подходят к телам украинских Героев, очевидно, пытаясь понять, живы они или нет.
Россияне расстреляли троих украинских пленных / Скриншот с видео
Дмитрий Лубинец отметил, что враг циничный, жестокий и безжалостный: "Он не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права. Женевские конвенции для него – ничего не значащие бумажки".
Что известно о трагедии
- В сети 27 декабря появилось видео, на котором видно, как российские оккупанты убивают трех наших военных. Офис генпрокурора сообщил, что трагедия произошла под Работиным Запорожской области.
- По данным прокуроров, враги пленили трех украинских военных в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи Работиного Запорожской области. Через час после попадания в плен оккупанты их расстреляли.
- Таким зверством Россия в очередной раз нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.