Это не редкий случай: Лубинец отреагировал на расстрел украинских пленных под Работиным

В сети распространили кадры, на которых российские оккупанты расстреливают трех попавших в плен украинских военных. Дмитрий Лубинец заявил, что трагедия произошла в декабре 2023 года на Запорожском направлении.

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, просто "беспокоиться" в таких случаях – мало и безрезультатно. Чиновник эмоционально обратился к международному сообществу.

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Что заявил Лубинец

Такие казни – это не единичный случай, всколыхнувший не только все украинское общество, но и международное сообщество. Просто "быть обеспокоенными" в таких случаях – мало и безрезультатно! Мир должен всячески способствовать тому, чтобы военные преступники на всех уровнях понесли ответственность,

– заявил Лубинец.

Он пояснил, что кадры из сети четко показывают, что российские оккупанты целятся и попадают пулями в трех украинских защитников. Кроме того, после расстрела враги цинично подходят к телам украинских Героев, очевидно, пытаясь понять, живы они или нет.



Россияне расстреляли троих украинских пленных / Скриншот с видео

Дмитрий Лубинец отметил, что враг циничный, жестокий и безжалостный: "Он не соблюдает никаких норм международного гуманитарного права. Женевские конвенции для него – ничего не значащие бумажки".

Что известно о трагедии