Это не только дело Байдена: Зеленский об оружии для Украины
Источник:The Washington Post
Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время поддержка Штатов сильнее, чем раньше. Президент Украины пояснил, что на самом деле не только Джо Байден должен оказать поддержку.
Глава государства объяснил, какая сейчас ситуация с военной помощью. Об этом он рассказал во время интервью американскому изданию.
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Помощи США не хватит
Отвечая на вопрос об оружии, предоставленном Украине Штатами, президент объяснил – эти вопросы должны быть конфиденциальными: "Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными".
Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Хватит ли, я скажу – нет, но речь идет не о конкретном американском президенте,
– заверил Владимир Зеленский.
Президент Украины пояснил, что сейчас:
- "мы сталкиваемся с гибридной войной;
- нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки".
Кстати, комментируя вероятное нападение России, Владимир Зеленский заявил: в случае нового российского нападения пострадает не только Украина, но и соседние страны. Ведь если будет война, то будет сильной и "проиграют все", поскольку "сотни тысяч жизней будут потеряны".Обратите внимание! Владимир Зеленский в интервью Washington Post подчеркнул, что если Москва нападет, украинцы будут реагировать решительно. Ведь, по словам президента, каждый станет на защиту своей земли и заверил: "Для нас самое главное – сохранить нашу территорию".
Кратко о военной помощи Украине
- В начале 2021 года СМИ написали, что Штаты в конце 2021 года согласовали Украине военную помощь на 200 миллионов долларов. Однако не сообщили об этом публично, чтобы не раздражать Россию перед запланированными переговорами.
- Впоследствии глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что Штаты предоставили Украине самую большую военную помощь со времен начала войны на Донбассе. В частности, речь идет о 200 миллионах долларов и летальном вооружении.
- СМИ написали, что речь идет о радиолокационных системах и морском оборудовании.
- 18 января во время визита в Киев министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также пообещала предоставить Украине оружие. Речь шла о военном оборудовании. Соответствующее решение должно было принять правительство.
- 18 января Великобритания начала поставлять в Украину легкое противотанковое оружие. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что ручное легкое противотанковое оружие нового поколения должно применяться для обороны от страны-агрессора. Недавно Уоллес заверил, что в случае необходимости Великобритания может увеличить объем поставок оборонного оружия в Украину.
- Более того, Штаты согласовали поставки оружия Украине из стран Балтии. Теперь Эстония, Литва и Латвия предоставят противотанковые комплексы Javelin, зенитные системы Stinger.
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