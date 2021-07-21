Это не присоединение к России, – заместитель главы администрации Путина о паспортизации Донбасса

Массовая раздача российских паспортов на территории оккупированного Донбасса ничего не значит. В этом заверил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Якобы так называемые "республики" к составу России присоединять не собираются.

Об этом Дмитрий Козак рассказал в интервью изданию Politique Internationale. Его опубликовали на сайте посольства России во Франции.

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Это "гуманитарное мероприятие", – Козак о паспортизации Донбасса

Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарное мероприятие после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были ограничены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признак дальнейшего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России,

– сказал Козак.

Более того, когда ситуация на Донбассе будет урегулирована, то в Кремле якобы остановят шаги по массовой паспортизации.

Жители с российскими паспортами могут голосовать за Госдуму

По подсчетам Козака, 470 тысяч жителей оккупированного украинского Донбасса получили российские паспорта.

Несмотря на заявления Козака, что паспортизация Донбасса "ничего не значит", жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в Госдуму. Голосование состоится уже в сентябре 2021 года. Выбор можно будет осуществить онлайн.

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Между тем правозащитники говорят, что заявки для получения российских документов подали уже более 700 тысяч украинцев из Донбасса. Задачу по массовой паспортизации поставил перед оккупационными администрациями Кремль.