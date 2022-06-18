Это не предательство, – мэр о засекреченном спасении защитников Мариуполя из "Азовстали"
По состоянию на сегодняшний день, все работают для того, чтобы героические защитники Мариуполя из "Азовстали" вернулись живыми из России в Украину.
Их спасение – это не предательство, не сдача в плен, а эвакуация. Непосредственно будет обмен пленными, и к этому Украина готовится – рассказал эксклюзивно сайту 24 канала мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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Кто управляет процессом
Есть несколько вещей, которые я не могу рассказать о том, что делается сегодня, чтобы помочь им. Чтобы там, где они сейчас есть, чтобы им было удобно. Непосредственно руководит этим процессом Президент Украины Владимир Зеленский,
– отметил мэр Мариуполя.
По словам главы Мариуполя, сегодня глава военной администрации и Запорожья, и Донецкого региона также принимают в этом участие. То есть работают все, чтобы возвращение защитников состоялось. Есть руководители, отвечающие за это.
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Последние новости относительно защитников Мариуполя:
- Сейчас в России находятся более 2,5 тысячи украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессору невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский.
- В Национальный музей истории Украины во Второй мировой передали флаг, который висел над "Азосталью" в Мариуполе.
- В пресс-службе ГУР МО опубликовали уникальные кадры, как доставляли помощь украинским защитникам и защитницам в Мариуполе. Участие в операции принимали пилоты ВСУ и спецназовцы украинской разведки.
- Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, эвакуированных из "Азовстали". Однако объявлять детали украинская власть не может.
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