"Это неприемлемо": Канада осудила участие своей чиновницы в праздновании "дня России"

Участие в праздновании "дня России" приняла канадская чиновница. Известно, что 12 июня служащая находилась в посольстве государства-агрессорки.

В правительстве Канады уже отреагировали на такие действия своей работницы Ясемин Хайнбекер. Министерство иностранных дел Мелани Джоли назвала их "неприемлемыми".

Читайте на "Цензор.НЕТ ": В Канаде заработает новая программа поддержки для украинских беженцев

Канада поддерживает Украину, – МИД государства

Полностью неприемлемо. Ни один представитель Канады не должен присутствовать на мероприятии, организованном в посольстве России, и ни один представитель Канады не будет посещать такое мероприятие в будущем.

– подчеркнула министерша.

Глава МИД добавила, что Канада поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.

Ясемин Хайнбекер работает в министерстве иностранных дел Канады. Она является заместителем начальника протокола департамента ведомства.

Кстати, кроме канадской чиновницы в посольство России на празднование циничного дня посетили представители Египта, Пакистана и некоторых африканских стран.

Что известно о праздновании "дня России"

Российские кафиры планировали создать картинку для своей пропаганды о праздновании "дня России" во временно оккупированном Херсоне. Однако им это не удалось. Концерт в городе был просто плачевным, поскольку артистов на нем было больше, чем зрителей . Из нескольких сотен тысяч населения на так называемые "торжества" пришли только 30 - 40 херсонцев.

Кстати, в Оперативном командовании "Юг" даже сообщал об угрозе провокаций. Россияне хотели обстрелять скопления людей на этих концертах и обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Видимо, вражеские войска отказались от этого замысла, потому что никаких скоплений людей до дня России не было.

В 30 странах мира в "день России" устроили акции против вторжения в Украину

Последние новости о помощи от Канады

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Канада стала первым государством, отправившим деньги на украинский административный счет в Международном валютном фонде. В общей сложности страна направила 1 миллиард канадских долларов. Глава государства поблагодарил Канаду за эту помощь.

8 июня Канада объявила о новых санкциях против России. Ограничения касаются экспорта 28 услуг, необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности. Это включает технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.

Канада вводила и персональные санкции против россиян. В списке оказалась вероятная любовница президента России Владимира Путина – бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева.

Это может вас заинтересовать – как Канада отправляет оружие в Украину: видео