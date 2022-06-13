В уряді Канади вже відреагували на такі дії своєї працівниці Ясемін Хайнбекер. Міністерка закордонних справ Мелані Джолі назвала їх "неприйнятними".

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Канада підтримує Україну, – МЗС держави

Повністю неприйнятно. Жоден представник Канади не мав бути присутнім на заході, організованому в посольстві Росії, і жоден представник Канади не буде відвідувати такий захід у майбутньому,

– наголосила міністерка.

Очільниця МЗС додала, що Канада підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

Довідка. Ясемін Хайнбекер працює в міністерстві закордонних справ Канади. Вона є заступницею начальника протоколу департаменту відомства.

До речі, крім канадської чиновниці у посольство Росії на святкування цинічного дня навідалися представники Єгипту, Пакистану та деяких африканських країн.

Що відомо про святкування "дня Росії"

Російські окупанти планували створити картинку для своєї пропаганди про святкування "дня Росії" в тимчасово окупованому Херсоні. Однак їм це не вдалося. Концерт в місті був просто жалюгідним, оскільки артистів на ньому було більше, ніж глядачів. З кількох сотень тисяч населення на так звані "урочистості" прийшли лише 30 – 40 людей.

До речі, в Оперативному командуванні "Південь" навіть повідомляли про загрозу провокацій. Росіяни хотіли обстріляти скупчення людей на цих концертах і звинуватити в обстрілах Збройні Сили України. Мабуть, ворожі війська відмовилися від цього задуму, бо ніяк скупчень людей до "дня Росії" не було.

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Останні новини про допомогу від Канади

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Канада стала першою державою, яка відправила гроші на український адміністративний рахунок у Міжнародному валютному фонді. Загалом країна скерувала 1 мільярд канадських доларів. Глава держави подякував Канаді за цю допомогу.

8 червня Канада оголосила про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються експорту 28 послуг, які потрібні для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості. Це охоплює технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

Канада вводила і персональні санкції проти росіян. У списку опинилася ймовірна коханка президента Росії Володимира Путіна – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва.

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