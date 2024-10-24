"Это несправедливо": Путин жалуется, что НАТО расширяется, и снова вспомнил об Украине

Российский диктатор в последние дни активен. Он провел БРИКС и дал пресс-конференцию, во время которой в очередной раз упрекнул Запад в расширении НАТО.

Во время пресс-конференции 24 октября Путин обвинил Запад в нарушении обязательств и заявил, что это несправедливо, передает 24 Канал. Также он прокомментировал наличие солдат КНДР в Украине.

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Путин возмущен расширением НАТО

Справедливо ли с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам насчет расширения НАТО на восток? Справедливо ли врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и делать это?

– высказался диктатор.

Хозяин Кремля заявил, что Запад строит в Украине военные базы – мол, он "забрался в подбрюшье соседа". Также в очередной раз обвинил Запад в "финансировании государственного переворота" в Украине в 2014 году. Такие действия якобы "подтолкнули ситуацию в направлении развития горячей фазы конфликта".

Риторика Путина не нова. Он более десяти лет оправдывает вторжение в Украину и преступления своих военных тем, что его обидели на Западе.

"Мы говорили, что не надо этого делать, а они все равно расширяли НАТО. Никакой справедливости здесь нет, мы хотим изменить эту ситуацию и достигнем этого", – похвастался диктатор.

Путин об отказе Европы от газа и эскалации

Путин назвал европейскую экономику слабой и опроверг, что Россия пытается посеять хаос в Европе.

"Они отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся", – ляпнул он.

Напоследок российский диктатор заявил, что "на эскалацию на Ближнем Востоке и в Украине всегда играет противоположная сторона, а не мы". Но Россия к такой эскалации готова.